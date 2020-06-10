Kent merkezindeki yılan itfaiye tarafından yakalandı
Karabük'te kent merkezinde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal ortama bırakıldı.
10.06.2020 20:23 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:28
Karabük'te kent merkezinde görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal ortama bırakıldı.
Kentin en işlek yerlerinden Bağ-Essan Sanayi Sitesi'nde bir tırın altında yılan gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalamak için çalışma başlattı.
İtfaiye ekiplerince yakalanan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA