Kent merkezindeki muhtarlara fide dağıtımı
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Kent merkezindeki muhtarlara fide dağıtımı

Kent merkezindeki muhtarlara fide dağıtımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Körfez Belediyesi tarafından çiftçilere destek amacıyla dağıtılan fideler, köylerden sonra kent merkezindeki muhtarlara da teslim edildi.

Körfez Belediyesi tarafından çiftçilere destek amacıyla dağıtılan fideler, köylerden sonra kent merkezindeki muhtarlara da teslim edildi.

Körfez Belediyesi tarafından çiftçilere destek amacıyla dağıtılan fideler, köylerden sonra kent merkezindeki muhtarlara da teslim edildi. Geçtiğimiz gün Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün katılımıyla dağıtımı planlanan 70 bin fide için start verilmişti. Köyler bölgesindeki muhtarlara teslimi yapılan fideler, çiftçilere ulaştırıldı. Sadece köyler bölgesinde değil, kent merkezinde de muhtarlar aracılığı ile fide dağıtımı için çalışma başlatıldı. Muhtarlıklar Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında domates, biber ve patlıcan fideleri, muhtarlara teslim edildi. Muhtarlar, Başkan Şener Söğüt'e teşekkür etti. Fideleri teslim alan vatandaşlar da yapılan hizmetten dolayı mutlu olduklarını belirtti. - KOCAELİ

Kent merkezindeki muhtarlara fide dağıtımı
Kent merkezindeki muhtarlara fide dağıtımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kent merkezindeki muhtarlara fide dağıtımı - Haberler Ekonomi
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