Kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar

30.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:05

Akdeniz'in doğusunda etkisini gösteren yoğun yağış, Mersin'de de etkili olmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ve kar, aralıklarla şiddetini arttırarak bugün de devam ederken, denizdeki fırtınadan dolayı dev dalgalar oluştu, balıkçı tekneleri açılamadı.



Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda denizde rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtilirken, metrekareye 51 ile 100 kilogram yağış beklendiği duyurulup, sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunması istendi. Ayrıca yetkililer, yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiği, vatandaşların don ve buzlanmaya karşı da duyarlı olması istenmişti.



Akdeniz'in doğusunda etkisini gösteren yoğun yağış, Mersin'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Aralıklarla şiddetini arttıran yağmur, kentte herhangi bir olumsuzluğa yol açmazken, bazı cadde ve sokaklarda küçük su birikintileri oluştu. Fırtına nedeniyle denizlerde dev dalgalar oluşurken, balıkçı tekneleri denize açılamadı. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde bulunan Fındıkpınarı, Aslanköy, Ayvagediği ve Çamlıyayla'nın bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken, yer yer kar 1 metreyi buldu.



Yetkililer, gece geç saatlere kadar sürecek olan yağmur ve kar yağışıyla ilgili vatandaşların tedbirli olmasını istedi. - MERSİN

Kaynak: İHA