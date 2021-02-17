Düzce, Bolu ve Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor

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Düzce, Bolu ve Kocaeli'de kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Düzce'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı sonrası beyaza bürünen kent merkezinde karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

Kar kalınlığı şehir merkezinde 15, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı.

Şehir merkezinde sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen sürücü ve yayalar kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Trafik polisleri, Anadolu Otoyolu, D-655 kara yolu, D-100 kara yolu Bolu Dağı Düzce geçişi ve ana arterlerde tedbir aldı.

Ekipler, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafesi korumaları konusunda uyarıyor.

Düzce Belediyesi ekipleri, yağış nedeniyle yollarda oluşan kar birikintilerini kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de şehrin en işlek yerlerindeki kaldırımları temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Belediye ekipleri, kar küreme ve tuzlama araçlarıyla Bahçeşehir ve kent merkezinde yolların ulaşıma kapanmaması için uğraş veriyor.

Kocaeli

Kocaeli'de kar yağışı dört gündür aralıklarla devam ediyor.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'deki kayak merkezinde kar kalınlığı 99 santimetre ölçüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün 140 personelden oluşan karla mücadele ekipleri de 50 kepçe, 2 greyder, 2 tuzlama küreme, 2 loder, 11 kamyonetle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu ile ana arterlerde önlemleri artırdı.

Ekipler, kar nedeniyle yolda kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalışan sürücülere de yardım ediyor.

Bolu

Bolu'da kar yağışı etkisini 4 gündür aralıklarla sürdürüyor. İl merkezi ve ilçelerinde karla mücadele çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar sayesinde kent merkezinde ana güzergahlarda ulaşımda sorun yaşanmıyor.

Ekipler, ara sokaklarda biriken karların temizlenmesi için de çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever