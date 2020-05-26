Kent merkezinde çimleri uzayan çocuk parkları eşek ve keçilere kaldı
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Kent merkezinde çimleri uzayan çocuk parkları eşek ve keçilere kaldı

Kent merkezinde çimleri uzayan çocuk parkları eşek ve keçilere kaldı Sokağa çıkma kısıtlamasında park ve bahçeleri boş bulan eşek ve keçiler, bu durumu fırsata çevirdi Antalya'nın işlek bulvardaki bir parka gelen eşek ve keçiler, uzayan çimlerde uzun süre otladı Antalya'da sokağa...

26.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:13

Kent merkezinde çimleri uzayan çocuk parkları eşek ve keçilere kaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasında park ve bahçeleri boş bulan eşek ve keçiler, bu durumu fırsata çevirdi

Antalya'nın işlek bulvardaki bir parka gelen eşek ve keçiler, uzayan çimlerde uzun süre otladı

ANTALYA - Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde boşluğu fırsat bilen eşek ve keçiler, park ve refüjlere gelerek otladı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesi sonrası alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Antalya'da bayram boyunca sessizlik hakim oldu. Kentin park ve bahçelerinde adeta in cin top oynarken, bazı hayvanlar da bu durumu fırsata çevirdi. Saanen kırması iki keçi ile iki eşek, kentin en işlek bulvarından Gazi Bulvarı'ndaki bir çocuk parkına geldi. Normalde bayram zamanlarında çocuklarla dolu olan parkta, uzun süre otlayan hayvanlar refüjdeki yeşillik alanları da es geçmedi.

Zaman zaman birbirleriyle de şakalaşan eşekler, ardından bölgeden ayrıldı.

Kent merkezinde çimleri uzayan çocuk parkları eşek ve keçilere kaldı

Kaynak: İHA

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