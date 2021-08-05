Kent Konut'tan sağlık çalışanlarına müjde
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Kent Konut'tan sağlık çalışanlarına müjde

Kent Konut'tan sağlık çalışanlarına müjde
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını ile mücadelede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına 500 konut yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını ile mücadelede en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına 500 konut yapacak. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Kent Konut A. Ş. 'nin güvencesiyle Kartepe Kent Meydanı'nda hayata geçirilecek olan sosyal konut projesinin detayları belli oldu.

KENT KONUT GÜVENCESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, dünyada etkili olan Covid-19 salgınıyla ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına 500 konut yapılacağı müjdesini daha önce vermişti. Sağlık çalışanlarına vefa için yapılacak konutların detayları belli oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Kent Konut A. Ş. 'nin güvencesiyle binalar Kartepe Kent Meydanı bölgesinde yapılacak.

TOPLANTI YAPILDI

Kent Konut Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda proje ele alındı. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan katıldı. Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan, projenin detaylarını gerçekleştirdiği sunumla anlattı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VEFA

Toplantıda ayrıca Kartepe'de hayata geçirilecek olan sağlık çalışanlarına özel projenin tüm detayları ve ödeme koşulları masaya yatırıldı. Pandemi sürecinin bütün yükünü omuzlayan ve kendi sağlıklarını hiçe sayan sağlık çalışanlarının katılım sağlayabileceği proje 502 daireden oluşacak. 1+1, 2+1, 3+1 daire seçenekleri ile satışa sunulacak.

Kaynak: Habermetre

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