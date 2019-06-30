"Kent Konseyini daha aktif hale getireceğiz"

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kent Konseyini bütün sivil toplum kuruluşlarına açacaklarını ve daha aktif hale getireceklerini belirtti.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum Kent Konseyi olağan genel kurulunun yarın yapılacağını bildirdi.

Genel kurulda Kent Konseyinin yeni yürütme kurulu ve başkanının belirleneceğini ifade eden Aşgın, şunları kaydetti:

"Kent Konseyi, belediye bünyesinde kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılığın artırılması, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın güçlenmesi, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim gibi ilkelerin daha işlevsel olması için çalışmalarını sürdürüyor. Aday adaylığım döneminde 'Şehrimizi birlikte yönetelim' diye ilan vermiştik. Bu konuya çok önem veriyoruz. Şehrimizi meslek kuruluşlarının, sendikaların, üniversitelerin, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ve şehrin diğer bütün katmanlarının katılımıyla birlikte yönetmek istiyoruz."

Aşgın, Kent Konseyi'ni daha aktif hale getireceklerinin altını çizerek, "Bütün sivil toplum kuruluşlarımıza Kent Konseyimizi açacağız. Şehrimizin temel sorunlarını Kent Konseyimizde konuşmadan tartışmadan çözüm noktasında harekete geçmeyeceğiz. Şehrimizle ilgili kararları ortak akılla alacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA