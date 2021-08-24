Kent konseyinden projelere tam destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kent konseyinden projelere tam destek

Kent konseyinden projelere tam destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Kent Konseyi'nin 2 Eylül 2021 Perşembe günü genel kurul yapması karara bağlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına katılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Özlü'nün yanı sıra, Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nuran Kartal, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür, Kent Konseyi Genel Sekreteri Feride Güçlü ile yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.

Başkan Özlü, toplantıda slayt eşliğinde 28 aylık görev süresi boyunca hayata geçen, halen devam eden ve yapılacak olan projelere yönelik sunum gerçekleştirdi.

2022 yılı bütçe talebinin de ele alındığı toplantıda, dağ çileği köyüne yönelik yapılması düşünülen çalışmalar da masaya yatırıldı. Yürütme kurulu toplantısında 2 Eylül Perşembe günü genel kurulun yapılması da kararlaştırıldı. Toplantının son bölümünde Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ile bir araya gelen Başkan Özlü, gençlerin istek ve taleplerini tek tek dinledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Sibel Can Aleyna Tilki Kaan Yıldırım Celil Nalçakan
Spor Marcao Gervinho Erol Bulut Ozan Tufan Burak Elmas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kent konseyinden projelere tam destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 17:04:23. #1.14#

title