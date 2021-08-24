Kent konseyinden projelere tam destek

Düzce Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında gerçekleştirildi.

Düzce Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısı, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Kent Konseyi'nin 2 Eylül 2021 Perşembe günü genel kurul yapması karara bağlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısına katılarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Özlü'nün yanı sıra, Kent Konseyi Başkanı Ali Dilber, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nuran Kartal, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hanife Gür, Kent Konseyi Genel Sekreteri Feride Güçlü ile yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.

Başkan Özlü, toplantıda slayt eşliğinde 28 aylık görev süresi boyunca hayata geçen, halen devam eden ve yapılacak olan projelere yönelik sunum gerçekleştirdi.

2022 yılı bütçe talebinin de ele alındığı toplantıda, dağ çileği köyüne yönelik yapılması düşünülen çalışmalar da masaya yatırıldı. Yürütme kurulu toplantısında 2 Eylül Perşembe günü genel kurulun yapılması da kararlaştırıldı. Toplantının son bölümünde Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri ile bir araya gelen Başkan Özlü, gençlerin istek ve taleplerini tek tek dinledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı