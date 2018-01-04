Kent Konseyinden Başkan Aydın'a Ziyaret

Sivas Kent Konseyi Başkanı Serdar İnce ve konsey bünyesinde yeni kurulan Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi ve Basın Meclisi temsilcileri Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret etti.



Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette yeni kurulan meclislerin görev sorumluluklarını anlatan Konsey Başkanı İnce, 200 kişilik bir çalışma grubu oluşturulduğunu ifade ederek, 2018 yılı içerisinde yapılması planlanan faaliyet raporunu Başkan Aydın'a takdim etti.



Daha sonra sırasıyla kendini tanıtan meclis üyeleri, konseyin ve bünyesinde oluşturulan meclislerin amacından bahsederek yapılması planlanan hizmetler hakkında görüşlerini bildirdi.



Şehrin kimliğinin ve kültürünün korunması adına kamuoyu oluşturulması gerektiğini dile getiren Başkan Aydın ise bu noktada kent konseyine önemli görevler düştüğünü kaydetti.



Daha verimli çalışmalar gerçekleştirilmesi noktasında konseye her zaman destek olacaklarını aktaran Aydın, "Sizlerin bakış acısı ve vizyonu gayet güzel, iyi bir ekip oluşturulmuş. Çok başarılı olacağınıza inanıyorum, bana çok heyecan kattınız. Sivas geçmiş dönemlerde, Türkiye'nin şehir ve kent bilinci en yüksek illerinden birisi, sonradan bu anlayış bozulmuş. Sizlerle birlikte bunu düzelteceğiz." ifadelerini kullandı.