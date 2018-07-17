Kent Konseyi Üyeleri Şehit Mezarlarına Karanfil Bıraktılar
Kilis Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kadın Meclisi üyeleri beraber Şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakarak dua ettiler.
Kilis Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kadın Meclisi üyeleri beraber Şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakarak dua ettiler.
'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri çerçevesinde Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Kadın Meclisi üyeleri, Kilis Asri Mezarlığında şehitleri ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktıktan sonra dua okudular.
Konsey üyeleri, "249 insanımız gözünü kırpmadan şehadete koşmuş, al bayrağın kalbindeki yıldız olmuştur. Binlerce vatandaşımız yaralanmış, gazilik payesi kazanmıştır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. 15 Temmuz Destanı hepimizindir" ifadesi kullandılar. - KİLİS