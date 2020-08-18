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Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Yavuz: "Antalya sezonu 4 buçuk milyon turistle kapatabilir"

Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm kenti Antalya'da süreç normal ilerlerse 1 buçuk milyon Alman, 2 buçuk milyon Rus turist, 500 bin de Ukrayna ve diğer ülkeler olmak üzere toplamda 4 buçuk milyon turistle sezonun kapatılacağını öngördü.

Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Yavuz:
18.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 18.08.2020 13:03

Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm kenti Antalya'da süreç normal ilerlerse 1 buçuk milyon Alman, 2 buçuk milyon Rus turist, 500 bin de Ukrayna ve diğer ülkeler olmak üzere toplamda 4 buçuk milyon turistle sezonun kapatılacağını öngördü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı Osman Ayık ise yaptığı değerlendirmede, "Bu rakamlar çok bir şey ifade etmiyor. Biz bu rakamların fevkinde rakamları gördük. Bu işin güvenli şekilde yapılacağını ispat etmemiz gerekiyor. Bu bizim gelecekteki yatırımımız olacak" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı, turizmci ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) eski Başkanı Osman Ayık, kentte turizm hareketliliğin yeniden başlamasının oldukça sevindirici olduğunu söyledi. Bu seneki turizm rakamlarının, geçtiğimiz sene görülen rakamlardan daha düşük olduğuna değinen Ayık, "Burada önemli olan konu, bu koşullar altında da turizmin yapılabildiğini ispatlamak. Bu ileriye dönük yatırımdır. Rakamlara çok da takılmamak lazım. Bu küresel bir salgın. Tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Tüm öneli destinasyonlarda ciddi sıkıntılar var. Türkiye bu konuda ciddi hamle yaptı. Güvenli turizm sertifikasyonu başta olmak birçok önlem aldı. Türkiye aldığı önlemlerle birçok destinasyonun önünde. Bu da çok başarılı yapıldı. Ardından kademeli olarak kaynak pazarlardan hareketlilik başladı" dedi.

"Kritik bir süreç var"

Bu süreçte çok dikkatli olmak gerektiğini ifade eden Ayık, "Hata yapmamız lazım. Bizim ülke olarak ciddi bir sağlık alt yapımız var. Birçok ülkeye göre son derece iyi durumdayız. Tüm sağlık personellerine de teşekkür etmek lazım. Bunun şu anda semeresini alıyoruz. Bundan sonrasında dikkatli olmak lazım. Son derece kritik bir süreç var. Rakamlar, istatistikler her an değişebiliyor. Bu da birçok kaynak pazarın kapatmasına neden oluyor. Örneğin İngiltere İspanyayı kapattı. Dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçte hata yapmadan ilerlememiz gerekiyor ki yatırımımız olsun. Bu rakamlar çok bir şey ifade etmiyor. Biz bu rakamların fevkinde rakamları gördük. Önemli olan bu işin güvenli şekilde yapılacağını ispat etmemiz gerekiyor. Bu bizim gelecekteki yatırımımız olacak" diye konuştu.

Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz ise sezonun geç başladığını hatırlatarak, bu aydan itibaren hareketliliğin başladığını söyledi. Antalya'nın Rus, Alman ve İngiliz pazarından misafirleri ağırladığını kaydeden Yavuz, günde yaklaşık 30 bin ile 50 bin arası turistin kente giriş yaptığını belirtti.

"Antalya önemli bir sınav veriyor"

En büyük arzularının gelen turistlerin tedbirli ve güvenli şekilde tatillerini yaparak, sağlıklı şekilde ülkelerine geri dönmesini sağlamak olduğunu dile getiren Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya eski günlerine dönme çabası içinde mücadele veriyor. Belki de Avrupa genelinde bu kadar yolcu alan başka bir destinasyon kalmadı. Bazı turizm bölgelerinde de sıkıntılı geçen bir süreç var. Antalya önemli bir sınav veriyor. Bu süreci iyi yönetmemiz lazım. Yurt dışından gelen gurbetçi vatandaşların da rolü var. 2 buçuk 3 milyon gurbetçi Türkiye'de tatil yapıyor. Korona virüs sürecini iyi yönetebilirsek, Antalya böyle sorunlu bir dönemde yaklaşık 4 milyon turist ağırlar diye düşünüyorum."

Rakamların her an değişebileceğine dikkat çeken Yavuz, "Dün gece Avusturya Hırvatistan'a seyahat yasağı koydu. Bugün Almanya'da aynı kararı alabilir. Her an her şey olabiliyor. Eğer her şey şuan ki gibi giderse benim tahminimce 1 buçuk milyon Alman, 2 buçuk milyon Rus turist, 500 bin de Ukrayna ve diğer ülkeler olmak üzere toplamda 4,4 buçuk milyon turistle sezonu kapatırız" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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