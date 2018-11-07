Kent Konseyi Toplantısı Yapıldı

Kilis Kent Konseri Başkanı Mehmet Uğur Tırnaksız başkanlığında yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Kilis Kent Konseyi Kasım ayı yönetim kurulu toplantısı Kent Konseri Başkanı Mehmet Uğur Tırnaksız başkanlığında toplandı.

Kilis için yapılması gereken ve önemli olan konu başlıklarının ele alındığı Kent Konseyi yönetim kurulu toplantısında teklif niteliğinde, belediye meclisine önerilerin sunulması kararlaştırıldı. Kent Konseri Başkanı Mehmet Uğur Tırnaksız, Kilis Kent Konseyi olarak amacının kente ilişkin temel strateji ve faaliyet planlarının belirlenmesi olduğunu ifade ederek, "Uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturulmasında katkı da bulunmaktır. Ayrıca kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel, doğal değerlere sahip çıkmak için geliştirilecek proje öneri ve tekliflerinin gündeme getirilmesi, uygulanması gibi konularda fikir alışverişinde bulunmaktır" diye konuştu. - KİLİS