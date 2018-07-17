Kent Konseyi Toplantısı Yapıldı

Kilis Kent Konseyi temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Kilis Kent Konseyi Başkanı Mehmet Uğur Tırnaksız'ın başkanlığında yönetim kurulu toplantısına Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çirtikoğlu, Genel Sekreter Mahmut Selçuk ve yönetim kurulu üyeleri katılımıyla yapıldı.

Kent Konseyi Başkanı Mehmet Uğur Tırnaksız, Toplantıda sahabeler şehri Kilis'e daha güzel projelere adım atmak için istişarelerde bulunulduklarını ifade ederek, "Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisinin katkılarıyla etkinliklerimizi arttırarak daha büyük kitlelere ulaşacağız. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara'ya desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunuyorum" diye konuştu. - KİLİS