Kent Konseyi'nden Tohum, Toprak ve Kuşak Buluşmaları
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Kent Konseyi'nden Tohum, Toprak ve Kuşak Buluşmaları

Kent Konseyi'nden Tohum, Toprak ve Kuşak Buluşmaları
Habermetre - Haberler | Toplum

Malatya Kent Konseyi kurumlar arası iş birliği yoluyla düzenlediği programlarına devam ediyor.

Malatya Kent Konseyi kurumlar arası iş birliği yoluyla düzenlediği programlarına devam ediyor. Bu kapsamda Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile birlikte "Şehir Üniversite Buluşmaları" adıyla bir program serisi düzenleneceği belirtildi. Söz konusu ilk program Turgut Özal Üniversitesi yerleşkesinde gençler ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Vefa Konağı üyeleri kıdemli büyüklerin bir araya getirilmesi suretiyle tecrübe paylaşımı yapıldı.

Söz konusu programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Öğretim Görevlisi Cumali Aydoğan, kıdemli ihtiyarlarımız ve gençlerden oluşan yaklaşık 70 kişilik bir grup katıldı.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Batar, "Bugün burada büyüklerimiz ve gençlerimizi bir araya getirerek onları tanıştırmak ve tecrübelerinden faydalanmak aynı zamanda hep birlikte fidan dikim programına katılarak bir doğa bilinci oluşturmak istedik" dedi.

Batar, programın düzenlenmesinde destekleri olan Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve Öğretim Görevlisi Cumali Aydoğan'a teşekkür etti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Öğretim Görevlisi Cumali Aydoğan, Malatya Kent Konseyi iş birliğinde planlanan "Şehir Üniversite Buluşmaları" programının ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek, bu kapsamda bu tür programların devam edeceğini söyledi. Aydoğan "Bugün burada gençlerimiz ile kıdemli ihtiyarlarımızı buluşturarak bir tecrübe paylaşımı gerçekleştireceğiz. At tesisimizi gezip daha sonra beraber fide ekimi yapacağız" dedi.

Müzik dinletisi ile başlayan programda, kıdemli büyükler de türküleri ve şiirleri ile programa renk kattılar. Daha sonra Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezindeki atlara binen yaşlılar ve gençler sonraki aşmada ise birlikte Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Bölümündeki seralarda birlikte türkü ve şiirler eşliğinde çiçek diktiler.

Programa katılım gösteren büyüklerimizden Hasan Aykanat, Ağaç dikmenin bir insan yetiştirmek kadar özel olduğunu ifade ederek, atlara binerek ve fidan dikerek güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Malatya Kent Konseyi'nin bu tür programlarına her zaman katılım göstereceklerini ifade eden gençler, çok anlamlı ve çok güzel bir gün geçirdiklerini, burada yaşlılarımızdan edindikleri tecrübeleri hayatlarının her alanında kullanacaklarını belirterek programında düzenlenmesinde emeği geçen Malatya Kent Konseyi'ne ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne çok teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre

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