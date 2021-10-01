KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ EKİM 2021 - Haberler
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KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ EKİM 2021

Habermetre - Haberler | Toplum
KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ EKİM 2021

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ EKİM 2021Oluşturulma Tarihi : 01. 10. 2021 Haberler Kent Konseyi'nde Kovid Aşısı Konuşuldu Bağcılar Meydan'da Satranç Oynadılar Tarihe Yolculuk Bursa Gezisi Online Başvuru Engellilerin Biyonidamik Tarım Heyecanı 72. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri...

BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ EKİM 2021

Oluşturulma Tarihi : 01. 10. 2021 Haberler Kent Konseyi'nde Kovid Aşısı Konuşuldu Bağcılar Meydan'da Satranç Oynadılar Tarihe Yolculuk Bursa Gezisi Online Başvuru Engellilerin Biyonidamik Tarım Heyecanı 72. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri... Satranç Meydana Çıkıyor İşte Bağcılar'ın Okuduğu Kitaplar Robotik Kodlama Kursu Bağcılar Kariyer Merkezi'nden Kadın İstihdamına Destek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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Haber: KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ EKİM 2021 - Haberler
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