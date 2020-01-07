Kent Konseyi Midyat Kaymakamını Dundar'ı ziyaret etti

07.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:46

Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir ve yönetim kurulu üyeleri Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dundar'ı makamında ziyaret ederek, Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, yeni seçilen kent konseyi üyelerini kutladı.

Kaymakamı Dundar, Tarihi, turistik yapıtları, kültürel zenginlikler bakımından zengin olan ilçemize Kent Konseyinin kurulması isabetli olduğunu söyledi.

Dundar, "Kent Konseyi olarak ilçenin çehresini değiştirecek güzel projeleri hayata geçirmek adına çalışmalar yürüteceğinize inancım tamdır. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diler, ilçemize yapılacak her türlü projenin hayata geçirilmesinde destekçiniz olacağımı belirtirim. Sizin hazırlayacağınız raporlar, yapacağınız çalışmalar bizlerin yoluna da ışık tutacaktır. Bizlerin de verebileceği katkı varsa vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Midyat Kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir ise, "Midyat her yönünden çok zengin bir ilçe. İlçemizde yürüteceğimiz çalışmalarla ilçenin değerini gün yüzüne çıkartmayı hedefliyoruz. İlçemizin tarihi çalışmaların yanında sanayi, turizm, kültür, sosyal yaşam, çevre gibi konularda da çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Midyat Kent Konseyi olarak, bütün kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile uyum içinde çalışacağız." dedi.

Ziyarete, Yürütme Kurulu üyeleri, Fırat Ergin Tural, Mehmet Zeki Ayyıldız, Mehmet Veysi Seven, Şehmus Yavuz, Zülküf Erdem, Aysel Noyan ve Orhan Şaşmaz katıldı.

Kent Konseyi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kaymakam Dundar'a günün anısına Midyat fotoğrafı hediye edilerek topluca hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: Bültenler