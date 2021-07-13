Kent Konseyi, mevcut başkan Üçgül ile devam kararı aldı
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Kent Konseyi, mevcut başkan Üçgül ile devam kararı aldı

Kent Konseyi, mevcut başkan Üçgül ile devam kararı aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kırşehir Kent Konseyi seçimli olağan kurulunda mevcut başkan Tahsin Üçgül güven tazeledi.

Kırşehir Kent Konseyi seçimli olağan kurulunda mevcut başkan Tahsin Üçgül güven tazeledi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapılan seçimlerde Kent Konseyi başkanlığını yürüten Tahsin Üçgül delegelerin oyu ile yeniden başkan oldu. Yapılan olağan genel kurulda yürütme kurulu üyeleri de belirlendi. Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül olurken, yürütme kurulu üyeliklerine Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Prof. Dr. Vatan Karakaya, Mustafa Yılmaz, Bahamettin Öztürk, İsmet Kurutluoğlu, Haluk Türedi, Adalet Dağıstan, Adnan Yılmaz seçildi.

Divan Başkanlığını Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu'nun yaptığı olağan genel kurulda konuşan Üçgül, Kırşehir Kent Konseyinin şehrin tarihi, kültürü, sosyal yapısı ve gelişimi noktasında çalışmalar yürüttüğünü söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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