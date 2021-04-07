Kent Konseyi, Mersin'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları için çalıştay düzenledi
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Kent Konseyi, Mersin'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları için çalıştay düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kent Konseyi, Mersin'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları için çalıştay düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi iş birliğinde "Mersin'in Kurtuluşu'nun 100. Yılı Kutlama Çalıştayı" düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi iş birliğinde "Mersin'in Kurtuluşu'nun 100. Yılı Kutlama Çalıştayı" düzenlendi. Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi, "Mersin Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde Mersin'in kurtuluşunun 100. yılını görkemli, akılda kalacak bir şekilde kutlamak istiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre çalıştay, pandemi koşullarına uygun şekilde düzenlendi. Çalıştayda, 3 Ocak 2022'de Mersin'in kurtuluşunun 100. yılına özel yapılacak etkinlik programının oluşturulması ve ayrıntılarının belirlenmesi için tanıtımlar yapıldı. Özgürlük mücadelelerinde 100. yılın önemli bir sembol olduğu belirtilen çalıştayda, Mersin Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde yapılacak program ve etkinliklerin her yıldan daha yaygın, daha akılda kalıcı ve bu uğurda can veren aziz şehitlerin anısına yakışır olması gerektiğinin vurgusu yapıldı.

"Her çeyrek, yarım ve tam asır zaman dilimlerinde kutlanan her şey önemlidir"

Mersin Kent Konseyi Başkanı Faik Burakgazi, 3 Ocak 2022'de 100. yıl dönüme yaraşır bir kutlama yapılacağını ifade ederek, "Mersin'in kurtuluşunun 100. yılı 3 Ocak 2022 yılında kutlanacak. Her çeyrek, yarım ve tam asır zaman dilimlerinde kutlanan her şey önemlidir. Hele bir de kazanılmış özgürlük mücadelesi ise kazandığınızın paylaşılması ve bu heyecanı yeniden yaşamak, yeni nesillere aktarmak, bunu zihinlerde iz bırakacak şekilde kutlamak başlıca bir görev olur. Onun için biz de Mersin Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde Mersin'in kurtuluşunun 100. yılını görkemli, akılda kalacak bir şekilde ayrıntılarını da planlayarak kutlamak istedik. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz şu anda. Hepiniz tarihe tanıklık etmek üzere buradasınız ve belki de bu yeni çalışmaların başlangıcı olacak" dedi. - MERSİN

Kent Konseyi, Mersin'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları için çalıştay düzenledi
Kent Konseyi, Mersin'in kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları için çalıştay düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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