Kent Konseyi Kadın Meclisinden anlamlı etkinlik

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisince devlet korumasındaki çocuklar için kahvaltılı etkinlik düzenlendi.

Kızıl elma otağında düzenlenen etkinliğe Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ünal Aksakal, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mehmet Polat, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nesrin Şerbetçioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Engelliler Birimi Şube Müdürü Serpil Keser, Kent Konseyi Kadın Meclisi yönetim kurulu üyeleri ve devlet korumasındaki çocuklar katıldı.

Çocuklarla yakından ilgilenen kadın meclisi üyeleri, çocuklarla müzik eşliğinde halay çekti. Çiftlikteki atlarla ilgilenen çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Aksakal, çocuklar için düzenlenen etkinlik için kent Konseyi Kadın Meclisine teşekkür etti.

30 çocuğun etkinliğe katıldığını belirten Aksakal, "Çocuklarımızın bu gibi etkinliklerle sosyalleşmesini sağlayan Kadın Meclisine teşekkür ederiz" dedi.

Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Polat, sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini belirterek, Kadın Meclisine teşekkür etti. Sosyal sorumluluk projelerinin çocukların topluma kazandırılması açısından önemli olduğunu belirten Polat, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu sinerjisinin önemine değindi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nesrin Şerbetçioğlu ise çocukların etkinlikte mutluluklarına tanık olduklarını belirterek, çocuklara aile ortamını yaşatmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Şerbetçioğlu, devlet korumasındaki çocuklara yönelik etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, etkinliğe destek veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teşekkür etti. - ERZURUM