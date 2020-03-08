Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart 'Kadınlar Günü'nü kutladı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart 'Kadınlar Günü'nü kutladı - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Kent Konseyi, 8 Mart, Güncel

Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart 'Kadınlar Günü'nü kutladı

DENİZLİ(İHA) – Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, her yıl düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

08.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:45
Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart 'Kadınlar Günü'nü kutladı

DENİZLİ(İHA) – Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, her yıl düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda 'El Emeği Pazarı' açıldı.


Etkinlik 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya geldi. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, meclis üyeleri, kadınlar ve vatandaşlar katılım sağladı. Program Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından Kadın Meclisi Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.


Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel anma programları düzenlediklerini ifade etti. Özen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak şiir okudu. Şiirin ardından Özen 8 Mart'ın tarihini anlattı.


"Acımız büyük, ama biz Türk kadınıyız"


8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün 1857 yılında yaşanan olaydan dolayı Dünya Emekçi Kadınlar Günü olduğunu söyleyen Özen, "Şimdi arkanıza dönüp baktığınızda Denizli'mizin emekçi kadınlarını da göreceksiniz. El emeği pazarımız, mikro kredi, bugün orada kendi emeklerini sizler için sergiliyorlar. Bizler önce birer evlat, sonra eş, sonra anneyiz, yitirdiğimiz kadınlarımızın acısından değil, geleceğe umutla bakmak üzere burada toplanalım diyorum. Çünkü umudunu yitiren bir millet umutlarını yitiren kadınlar geleceği göremezler. Acımız büyük, ama biz Türk kadınıyız, biz Hayme Hatun'dan Zübeyde Hanım'a kadar her güçlüğü germiş olan bir ulusun torunlarıyız. Öyleyse bizler bu kara günleri, bu acı günleri, mutlaka ve mutlaka sileceğiz. Önümüzde çok güzel aydınlık günler var. Bugünlere de hep beraber el ele sizlerle beraber yürüyeceğiz" dedi.


Lokma hayrı yapıldı, El Emeği Pazarı standı açıldı


Konuşmaların ardından Başkan Zolan ve Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan, İdlib'te şehit olan Mehmetçik için yapılan lokma hayrına katılarak vatandaşlara ikram etti. Kent Konseyi Kadın Meclisi El Emeği Pazarı üyeleri de yaptıkları el emeği eserlerini 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda açtıkları stantta sergiledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı Haber
Salonda duygu dolu anlar! Erdoğan gözyaşlarına hakim olamadı
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik Haber
Rusya: Suriye'de son 24 saatte 8 ateşkes ihlali tespit ettik
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı Haber
Süper Lig ekibi, seremoniye asker montu ve komando beresiyle çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emine Bulut Gülben Ergen Demet Akalın Defne Samyeli
Spor İrfan Can Bülent Uygun Berkay Şahin Sergen Yalçın Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Kadın Yunan Avrupa Yunanistan
Şu an buradasınız: Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart 'Kadınlar Günü'nü kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 17:28:39. #1.14#