Kent Konseyi görevde bir yılı geride bıraktı
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Kent Konseyi görevde bir yılı geride bıraktı

Gemlik Kent Konseyi yönetimi görevdeki ilk yılını kutladı.

Kent Konseyi görevde bir yılı geride bıraktı
06.07.2020 14:39 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:42

Gemlik Kent Konseyi yönetimi görevdeki ilk yılını kutladı.

Geçen yıl göreve gelen Gürhan Çetinkaya başkanlığındaki Gemlik Kent Konseyi, görevdeki ilk yılını pasta keserek kutladı. Kent Konseyi Ofisi'nde bir araya gelen yürütme kurulu üyeleri, bir yıllık sürede gerçekleştirdikleri etkinlikleri değerlendirirken Zeytin Festivali'nin salgın döneminde hangi şartlarda gerçekleşebileceğini tartıştılar. Kent Konseyi üyelerine yoğun çalışmaları için teşekkür eden Gürhan Çetinkaya, şartların normale dönmesiyle faaliyetlere kaldıkları yerden devam edeceklerini dile getirdi.

Başkan Çetinkaya şöyle konuştu: "Geçtiğimiz yıl, Kent Konseyi seçiminde oy kullanan değerli arkadaşlarımızın takdiri ile göreve geldik. Kısa sürede görev dağılımı yapan ekibimiz kadın, çocuk, gençlik, engelsiz meclisi ve pek çok çalışma grubu oluşturdular. Şimdiye dek Gemlik'te gerçekleşen en coşkulu Zeytin Festivali'ne imza attık. Sonraki aylarda şiir, resim ve müzik alanında oldukça büyük ilgi gören çeşitli kültür sanat etkinlikleri düzenledik. Ramazan ayında çevre mahalleler ve köylerimizde binlerce ekmek, pide ile yüzlerce gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Ülkemiz ve dünyada hayat normale döndüğünde çalışmalarımıza aynı heyecanla devam edeceğiz." - BURSA

Kaynak: İHA

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