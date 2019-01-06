Kent Konseyi Engelliler Meclisi Çalışmalarını Değerlendirdi

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi düzenlenen "Danışma Meclisi Toplantısında" son 2 ayda yapılan projeler, faaliyetler ve etkinlik türü çalışmaları değerlendirdi.

Tebrizkapı Sosyal Tesislerinden gerçekleştirilen programa Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Büyükşehir Belediye Grup Başkan Vekili Hüseyin Koçan, Engelliler Meclisi Başkanı Burhanettin Yeşilyurt ile Meclis Üyeleri katıldı.

Yaptıkları projeler, etkinlikler ve ortak akılla engellilerin sorunlarının çözülmesi, yetkilere iletilmesi ile sürekli gündemde kalmayı başarabilen Engelliler Meclisi topluma sosyal farkındalık teması ile ince mesajlarda vermeye devam ediyor.

Danışma Meclisi Toplantısında konuşan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, "Toplantımızda son 2 ay içinde Meclisimiz ile yapmış olduğumuz çalışmaları değerlendirdik. Rutin olarak düzenlediğimiz istişare meclisi toplantılarımıza yetkilileri ve siyasileri de davet edip projelerimizi, fikir ve taleplerimizi sunduk toplantılarımızda istediğimiz stratejik hedeflere ulaşmayı da başarabildik"

Keleşoğlu, "Engelliler Meclisimiz son iki ay da; Dünya Diyabet Haftası ve Dünya Diyabet Günü anısına "Diyabetin Farkında Olun, Farklı Olun"Etkinliği ile Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak halkımızı bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak, Dünya Diyabet Haftası ve Diyabet Gününü önemsemek, diyabet hastalarına dikkat çekmek amacıyla havuzbaşı kent meydanına çadır kurduk. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğimizde doktor ve hemşire ile birlikte yaklaşık 400 kişinin ücretsiz tansiyon, diyabet şeker ölçümü, boy ve kilo ölçümünü yaptık. Erzurum tarihinde bir ilk olan "Erzurum'un İlk Engelli Araştırma Raporunu" kitap haline getirdik ve kitabımızı yetkililere sunmaya başladık. "Engellilere saygı insanlığa saygıdır" teması ile kalabalık bir ekip ile havuzbaşında 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladık. Ayrıca Palandökende Erzurum Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte mükemmel içerik ve organizasyonla Dünya Engelliler Gününde kardeşlerimize mutlu anlar yaşattık. 50.Yıl Ortaokulunda öğrenim gören engelli öğrencilerle anlamlı bir o kadarda duygusal etkinliğimizde engelli öğrencilerimizin rol aldığı engelliler korosu, şiir dinletisi ve Dünya Şampiyonu Milli Sporcumuz Gökhan Seven ile engelli öğrencilerin bilek güreşleri müsabakaları ve belek güreşi eğitimi gibi farkındalık programları düzenledik.24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile engelli öğrencilerimizi yetiştiren değerli öğretmenlerimizi ziyaret edip "Öğretmenler Gününü" kutladık.18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısı ile Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile istişareler yaparak engelli göçmen varlığını araştırdık. Engelliler Meclisi olarak Kentteki Engelli Gerçeğini Erzurum Valisi Okay Memiş'e rapor halinde sunduk. Engelliler Meclisinin yaptığı proje, etkinlik ve girişimleri anlattıktan sonra Kentteki Engelli gerçeğini ve çözüm önerilerini rapor halinde Erzurum Valisine ilettik. Erzurum da faaliyet gösteren Engelli öğrencilerimizin eğitim aldığı okullarla sürekli istişare ve görüşmeler yaparak gündemimize eğitimdeki engellilerin sorunların almaya alternatif çözüm önerileri geliştirmeye çalıştık. Engelliler Meclisi olarak çalışmalarımıza bundan sonrada aynı heyecan ile devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi Koordinatörü Abdullah Keleşoğlu, Engelliler Meclisimize yaptıkları katkı ve desteklerinde dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA