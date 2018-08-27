Kent Konseyi Çalışmalarını Vali Tekinarslan'a Anlattı

Kilis Kent Konseyi Başkanı Mehmet Uğur Tırnaksız ve yönetim kurulu üyeleri Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan'ı ziyaret etti.

Kent Konseyi Başkanı Mehmet Uğur Tırnaksız ile yönetim kurulu üyeleri Vali Tekinarslan'ı makamında ziyaret etti. Tırnaksız, Kent Konseyi olarak Vali Mehmet Tekinarslan'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalarını anlattıklarını ifade ederek, "Valimizden öneri ve görüşlerini aldık. İnşallah kent konseyi olarak dahada aktif olacağız" dedi. - KİLİS