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Kent Konseyi bünyesinde yeni çalışma guruplar oluşturuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kent Konseyi bünyesinde yeni çalışma guruplar oluşturuldu

Kilis Kent Konseyi Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu Başkanlığında toplanan Kent konseyi yeni çalışma gurupları oluşturdu.

KİLİS (İHA) - Kilis Kent Konseyi Başkanı Av. Hayri Muammer Fazlıağaoğlu Başkanlığında toplanan Kent konseyi yeni çalışma gurupları oluşturdu.

Kilis Kent Konseyi başkanlığı yürütme toplantısı Kilis Kent Konseyi Başkanı Av.Hayri Muammer Fazlıağaoğlu Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Trafik ve Çalışma Grubu, Tarım, Gıda ve Hayvancılık Çalışma Grubu, Kültürel Miras, Tarih ve Sanat Çalışma Grubu, Gastronomi ve Yemek Kültürü Çalışma Grubu, Mahalle ve Muhtarlar Çalışma Grubu, Hemşehri Dernekleri Çalışma Grubu ve Proje ve Arge Çalışma Gruplarının oluşturulmasına karar verildi. Ayrıca Kilis Kent Konseyi bünyesinde Kadın Kooperatifi ile Tarımsal Sulama Kooperatifinin kurulması kararı alındı. - KİLİS

Kent Konseyi bünyesinde yeni çalışma guruplar oluşturuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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