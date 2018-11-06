Kent Konseyi Başkanı Tırnaksız'dan Ziyaretler

Kilis Kent Konseyi Başkanı Mehmet Uğur Tırnaksız ile yönetim kurulu üyeleri ziyaretlerini sürdürüyor.

Kilis Kent Konseyi Başkanı Tırnaksız ile yönetim kurulu üyeleri İl Emniyet Müdürümüz Günter Şenses ve İl Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şahinkaya'ya ziyarette bulunuldu.

Ayrıca ziyarette İl Emniyet Müdürü Şenses ve İl Milli Eğitim Müdürü Şahinkaya, Kilis'in genel durumu hakkında da istişarelerde bulundu. - KİLİS