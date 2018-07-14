Kent Konseyi Başkanı Tanfer: "15 Temmuz'u Unutmayalım Unutturmayalım"

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Tanfer, 15 Temmuz'da hain FETÖ mensuplarının ülkenin bekasına, Türk milletinin birlik ve beraberliğine karşı bir işgal ve darbe girişiminde bulunduğunu belirtti.

Türk milletinin birliğine ve dirliğine kast edilerek gerçekleştirilmesi planlanan hain darbe girişiminin, demokrasisine sahip çıkan vatandaşlar tarafından bertaraf edildiğini hatırlatan Başkan Tanfer, mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Devletimiz, 15 Temmuz'u unutmamak ve yeni nesillere unutturmamak için bu günü '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' ilan etmiştir. Bizler bu günün ikinci yıl dönümünde ülkesi için hayatını kaybeden demokrasi şehitlerimizi anmak ve milli birlik ruhunu tekrar yaşatmak için yine meydanlarda olacağız. Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale Savaşı'nda Türk milleti cepheye nasıl koştuysa 15 Temmuz günü o vatan aşkıyla tankların önüne dikilen, kendisini bombalara, kurşunlara siper eden binlerce vatandaş darbenin önüne geçti. Şu bilinmelidir ki Türk milleti bu ve bunun gibi darbelerin yapılmasına izin vermeyecektir. Türk milleti, bir kez daha ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve birlik beraberliğine kast eden hainlere gereken dersi vermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle hain darbe girişiminin birinci yıl dönümünde ülkemizin aydınlık geleceği uğruna vatan aşkıyla canını hiçe sayan şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi, ordumuzun cesur askerlerini ve emniyet teşkilatımızın yiğit mensuplarını şükran ve minnetle anıyorum." - ERZURUM