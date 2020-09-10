Kent Konseyi Başkanı'nın aracına tren çarptı
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Kent Konseyi Başkanı'nın aracına tren çarptı

ZONGULDAK'ta hemzemin geçitten geçmek isteyen Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin'in aracına tren çarptı.

Kent Konseyi Başkanı'nın aracına tren çarptı
10.09.2020 20:43 | Son Güncelleme: 10.09.2020 20:47

ZONGULDAK'ta hemzemin geçitten geçmek isteyen Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin'in aracına tren çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, geçen günlerde, Çaydamar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Zonguldak Kent Konseyi Başkanı Yesari Sezgin'e ait araç, hemzemin geçitten geçmeye çalıştı. Bu sırada trenin çarptığı araç savrulurken, kazada şans eseri Yesari Sezgin yara almadı. O anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Sezgin önünde duran minibüsün yolcu indirdiğini düşünerek yanından geçtiğini ve treni fark etmediğini belirterek, "Verilmiş sadakamız varmış. Allah korudu. Dalgınlıkla meydana gelen bir kaza" dedi. 

 


Kaynak: DHA

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