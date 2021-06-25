Kent Konseyi Başkanı Dereli, güven tazeledi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan İlçe Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli tek aday olarak girdiği genel kurulda yeniden başkan olarak seçilerek güven tazeledi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan İlçe Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli tek aday olarak girdiği genel kurulda yeniden başkan olarak seçilerek güven tazeledi.

Çaycuma Kent Konseyi 2. Dönem seçimli genel kuruluna; protokol üyelerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı. Açılış ve yoklamanın ardından Divan Başkanlığına Ümit Eser, Üyeliklerine de Mustafa Özer Odabaş ve Nurettin Verim'in seçilmesi ile Divan Kurulu oluşturuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından genel kurul programına geçildi.

Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli genel kurula hitaben konuşmasını yaptı ve Kent Konseyi faaliyet raporunu sundu. Dereli konuşmasında şunları söyledi; " Kentlerde bireye düşen fiziksel alanın daha dar olması nedeniyle tüm yaşam alanlarında öteki insanlarla karşılaşmak, etkileşmek durumunda kalınmaktadır. İşte bu nedenle kent yaşamı ortaklıkların, sıkı sosyal bağların ve kuralların olmasını gerekli kılar. Sağlıklı bir kent ve sağlıklı bir yaşam ise ancak tüm toplumun katılımı ile olanaklıdır. Kent Konseyleri de bunun için vardır. Çaycuma Kent Konseyinde kentin sorunlarını ve durumunu herkesin fikrini alarak belirlemek, kentimizin ekonomik, kültürel, tarihi ve coğrafi potansiyelini daha fazla görünür kılmak için, el birliği ile yapılabilecekleri tartışmak ve rapor etmek için bir araya gelmekteyiz. Kentimize dair her türlü çözüm, iyileştirici, güzelleştirici projenin paydaşı olmaya hazır bir topluluk, bir refleks içinde olmalıyız. Bu da bizim umut ve mutluluğumuzdur. Kent Konseyimizin kurulmasını sağlayan çalışma süremiz boyunca bizi maddi ve manevi olarak destekleyen herkese teşekkür ediyorum."

Seçim gündemine gelindiğinde Yürütme Kurulunun 9 kişiden 11 kişiye çıkarılması önerildi ve oylanarak kabul edildi. Başkanlık adayları sorulduğunda Tuğrul Dereli tek aday olarak gösterildi, kapalı oylama yapılmasına gerek görülmediğinden yapılan açık oylama sonucunda da oybirliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

Çaycuma Kent Konseyi Yönetimi şu isimlerden oluştu: Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli.

Çaycuma Kent Konseyi Yürütme Kurulu; Nilgün Çelik, Nizamettin Eyidoğan, Güliz Aktaş, Aytekin Pekdemir, Tarık Arslan, Sevda Bilici, Tuncay Ünlütürk, Dilek Keleş, Ayşe Eşme, Hülya Acar, Recep Kabuk, Ayla Kalaycı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı