Kent Konseyi 2019'un İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Kilis'te kent konseyi 2019 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda şehrin öncelikleri ele alındı.

Kilis'te kent konseyi 2019 yılının ilk toplantısına Konsey Başkanı Mehmet Tırnaksız, Başkan Yardımcısı Kadir Çirtikoğlu, Genel Sekreter Mahmut Selçuk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Kent Konseyi Başkanı Mehmet Tırnaksız, toplantı sonrası yaptığı açıklamada,"Kilis'te merkezi yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının sivil toplum örgütleri ile ortak olarak, kentin öncelikli ihtiyaç ve vizyonunun sürdürülebilir ilkeleri temelinde belirlenmesi ve çözümü için çalışan kent konseyinin ocak ayı kurul toplantısını gerçekleştirdik. Toplantıda ayrıca kent yaşamı, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, müze ihtiyacı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma anlayışını hayata geçirmek gibi konuları ele aldık" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İHA