Kent konseyi 1 ton gıda da yardımda bulundu Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelere sıcak AŞ ve gıda kolisi yardımları sürüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçe Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelere sıcak AŞ ve gıda kolisi yardımları sürüyor. Kent Konseyi de halka dağıtılan bu yardımlara 1 ton gıda yardımında bulunarak destek verdi.

Korona virüs salgınına karşı evde kalan ihtiyaç sahibi ailelere Kdz. Ereğli Belediyesi'nin sıcak yemek ve gıda kolisi yardımları artarak devam ediyor.

Belediye'nin sürdürdüğü bu yardımlara hayırseverlerden de katkı gelmeye devam ediyor. Kdz. Ereğli Kent Konseyi Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne 1 ton gıda yardımında bulundu.

Başkan Halil Posbıyık, Kent Konseyi Başkanı Gökhan Günay ve yöneticilere teşekkür ederek "Halkımızı bu zor süreçte aç ve açıkta bırakmayacağız. Yaptığımız bu çalışmalara çok yerden de katkı geliyor. Tüm hayırseverlerimize ve sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Posbıyık daha sonra Belediye Gıda Bankasını inceleyerek son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA