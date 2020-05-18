Kent içinde iki tekerli ulaşıma destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kent içinde iki tekerli ulaşıma destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, normalleşme süreciyle artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı bisiklet yolu çalışmalarını hızlandırıyor.

Kent içinde iki tekerli ulaşıma destek
18.05.2020 12:34 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:34

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, normalleşme süreciyle artması beklenen trafik yoğunluğuna karşı bisiklet yolu çalışmalarını hızlandırıyor. Projeleri yerinde incelemek için bisikletiyle rotaları gezen Soyer, "Salgının yayılım hızı düştükten sonra toplu ulaşımın daha az kullanılması öngörülüyor. O nedenle iki teker üzerinde hayatı teşvik etmek için kent içindeki birçok arterde yeni bisiklet yolları yapımına başladık" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecinde toplu ulaşım kullanımının azalması öngörüsünden hareketle trafik yoğunluğuna karşı bisiklet yolu projelerini hızlandırıyor. "Ayrılmış bisiklet yolları" ile beraber daha hızlı uygulamaya alınabilecek "paylaşımlı bisiklet yolları" ve "bisiklet şeritleri" projelerine de başlayan Büyükşehir Belediyesi, bisikletli ulaşım olanaklarını artırarak trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. Buna göre kentin ana arterlerinde hız sınırının 50 kilometrenin altında olduğu yaklaşık 40 kilometrelik güzergahta 25 kilometre Bisiklet Şeridi, 14 kilometre Paylaşımlı Bisiklet Yolu ve 1,5 kilometre Ayrılmış Bisiklet Yolu yapılacak. Üç şeritli yolların en sağdaki şeridi sadece bisiklet kullanıcılarına açık olan Bisiklet Şeridi haline getirilecek. Gidiş yönünde iki şerit veya bir gidiş bir dönüş olan güzergahlarda ise en sağ şerit Paylaşımlı Bisiklet Yolu olacak.

Projeleri yerinde incelemek için bisikletiyle rotaları gezen Başkan Tunç Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Bisikletli ve Yaya Ulaşım Şefliği personeli de eşlik etti. Gezide Şehit Nevres, Vasıf Çınar ve Plevne bulvarları incelendi. Talatpaşa Bulvarında Başkan Soyer'e aynı zamanda mevcut yaya geçidinin İzmir motifleriyle yeniden tasarlandığı ve yaya erişimi için daha tanımlı ve uygun bir hale getirildiği "Yükseltilmiş Yaya Geçidi Projesi" de sunuldu. Ardından Manas Bulvarı, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ve Sakarya Caddesine geçildi.

"Yeni bisiklet yollarının yapımına başladık"

Soyer inceleme sonrasında, "Salgının yayılım hızı düştükten sonra bizi bekleyen sonuçlardan biri de toplu ulaşımın daha az kullanılması olacak. Vatandaşlarımızda toplu ulaşımla ilgili başka bir algı olacağını ve mümkün olduğu kadar tercih etmeyeceklerini düşünüyoruz. Bütün dünyada bu böyle. Virüsün yayılım hızı düştükçe toplu ulaşımda da bir düşüş eğilimi oluyor. Biz de bu nedenle özel araç kullanımı nedeniyle artacak trafik yoğunluğuna karşı bisiklet ve yaya ulaşımının daha fazla öne çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu hem motorlu araçların oluşturduğu kirlilik ve gürültüden uzaklaşmak hem de daha ekonomik ve sağlıklı bir ulaşım aracının öne çıkması anlamına geliyor. Bizim salgın sonrasıyla ilgili sözümüz şu: İnsanlarımız iki teker üzerinde daha çok hayat geçirsinler, bisikletli ulaşımı daha çok tercih etsinler. O nedenle kent içindeki birçok arterde yeni bisiklet yolları yapımına başladık. Güvenli bisiklet yollarıyla vatandaşlarımızı ulaşmak istedikleri her yere taşımak istiyoruz" dedi.

Proje nerelerde uygulanacak?

Bisiklet şeridi uygulaması Karşıyaka'da Girne Bulvarı, Gün Sazak Bulvarı, Konak'ta Gazi Bulvarı, Bayraklı'da Manas Bulvarında devreye alınacak. Bayraklı Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesindeki bisiklet şeridi projesi için ise kavşak imalatlarının tamamlanması bekleniyor. Konak'ta Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Gar bağlantısında, Plevne Bulvarında, Buca-Konak aksında Şirinyer ile Basmane Garı bağlantısında, Balçova'da İnciraltı Caddesinde, Balçova-Narlıdere aksında Haydar Aliyev Caddesi ile Gürler Caddesi bağlantısında ise Paylaşımlı Bisiklet Yolu uygulaması olacak. Karşıyaka Aziz Nesin Bulvarında Ayrılmış Bisiklet Yolu ile Bisiklet Şeridi birlikte kullanılacak. Bayraklı-Bornova hattında ise Manas Bulvarı-Küçükpark bağlantısında Bisiklet Şeridi ile Paylaşımlı Bisiklet Yolu olacak. Bütün uygulamalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çıkardığı 12 Aralık 2019 tarihli bisiklet yolları yönetmeliğine uygun yapılacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk Haber
Sokağa çıkma yasağı sürerken devlet kurumunun önünde dikkat çeken kuyruk
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor Haber
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Beşiktaş sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e yıllık 1 milyon euro önerecek
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Ligler başlamazsa kendimi 10. kattan atarım
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Eskişehir'de sokak hayvanlarına mama ve su kabı bırakan yaşlı adamı komşusu dövmeye kalktı
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüse karşı yerli bitkisel ilaç geliştiren Madagaskar'da ilk ölüm gerçekleşti
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Çin, Tel Aviv Büyükelçisi'nin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
12 bin lira ceza uygulanan ehliyetsiz sürücü ve arkadaşları selfie yaptı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
6 saatlik sokağa çıkma iznini fırsat bilen 65 yaş üstü vatandaşlar denize girdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gösterdi
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
Haftada bir kez sokağa çıkan yaşlılar birbiriyle kapıştı: Allah'ın verdiği canı korona alamaz
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Beylikdüzü'nde kaza yapan gençleri darp etmek isteyen babaya zabıta engel oldu
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını...
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Ot toplamaya giden eczacı kalfası, ayı saldırısına uğradı: Ayıyı uçuruma iterek kurtuldum
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den vatandaşlara alışveriş uyarısı: Önümüzdekini 2 metre mesafeden izlemeliyiz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Serdar Ortaç Burcu Esmersoy Yılmaz Erdoğan
Spor Hasan Şaş Tamer Tuna Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Kaza Kadın Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: Kent içinde iki tekerli ulaşıma destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 12:34:44. #1.14#
title