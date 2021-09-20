Kent içi ulaşımın iyileşmesi iklim ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sunacak

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Güneş Cansız, kent içi ulaşımın iyileştirilmesinin iklim, çevre, sürdürülebilirlik, sağlık, ekonomi ve yaşam kalitesi gibi pek çok alandaki sorunun çözümüne katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler tarafından dijital ortamda "Yaşanabilir Şehirler Özel Oturumu 2021", "Yeni Normalde A'dan Z'ye Ulaşım" başlığıyla düzenlenen toplantının açılışında konuşan Cansız, yeni normale adapte olabilmek için ulaşımda alışkanlıkların değişmesinin ve şehirlerin ulaşım planlamalarının sürdürülebilir ve esnek olmasının şart olduğunu söyledi.

Dünyanın iklim değişikliği nedeniyle kırmızı alarm verdiği bu dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve iklim krizini birlikte değerlendirmek gerektiğini vurgulayan Cansız, şöyle konuştu:

"Kent içi ulaşımın iyileştirilmesi, iklim, çevre, sürdürülebilirlik, sağlık, ekonomi ve yaşam kalitesi gibi pek çok alandaki sorunun çözümüne katkı sağlayabilir. Kent içi ulaşımda daha verimli olan elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması, toplu taşıma kullanımının artırılması ve motorlu seyahat talebinin azaltılması, yani yürüme ve bisiklet gibi yöntemlerin teşvik edilmesi birbirinden ayrı düşünülemeyecek temel yaklaşımlar."

Cansız, dünya kentlerinin ekonomik, ekolojik ve toplumsal açıdan dengeli bir ulaşım için alternatifler aradığını dile getirdi.

Türkiye'de toplu taşımada yeşil enerji kullanımının tartışıldığını aktaran Cansız, şunları kaydetti:

"İzmir'de elektrikli otobüsler buna güzel bir örnek. E-scooter kullanımı da giderek artıyor. Bununla ilgili yönetmelik çıkarıldı. Son yıllarda özellikle Kovid-19 salgınıyla birlikte kent içi bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, daha güvenli hale getirmek, toplu taşımaya entegre etmek ve altyapıları oluşturmak için belediyeler çalışmalarını hızlandırdı. Yeni normale adapte olabilmek için bu alanlardaki planlamaların sürdürülebilir ve esnek olması ve bu konularda hızlıca harekete geçilmesi kritik önemde."