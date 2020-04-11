Kent Güvenlik Yönetim ve Plaka Tanıma Sistemi yaygınlaştırılıyor
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlık ile ASELSAN arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi ek paket sözleşmesi imzalandığını ifade etti.
11.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:23
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, başkanlık ile ASELSAN arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi ek paket sözleşmesi imzalandığını ifade etti.
Kaynak: Dunya.com