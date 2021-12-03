Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) ile Trafik Denetimi Gerçekleştirildi

Trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik illerimizde kurulu bulunan KGYS kameraları kullanılarak trafik kural ihlallerinin tespit edilmesi amacıyla 30 Kasım 2021 tarihinde eş zamanlı olarak özel denetim gerçekleştirildi.

• 3 bin 359 sürücü/yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı, bin 320 sürücünün kırmızı ışık kuralını ihlal ettiği, 282 araç sürücüsünün ışıksız yaya geçitlerinde, 410 sürücünün ise ışıksız okul geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermediği tespit edilerek işlem yapıldı.

Toplam 7 bin 846 trafik kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülere ve yolculara seyahatleri boyunca can güvenlikleri için seyir halinde kırmızı ışık ve diğer trafik kurallarına uymaları hatırlatılır, denetimlerin devam edeceği kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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