Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden kaçış yok
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Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden kaçış yok

10.03.2021 10:44 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:49
Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden kaçış yok

Saray İlçe Asayiş Ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden maske kuralına uymayanları tespit ediyor.

Saray İlçe Asayiş Ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden maske kuralına uymayanları tespit ediyor.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, pandemi kuralarına uymayanları Kent Güvenlik Yönetimin Sisteminden tespit ederek, kurala uymayan şahıslara en yakın ekipleri oraya yönlendiriyor. Ekipler Kent Güvenlik Yönetim Sistemi tarafından şahsın olduğu bölgeye gelerek gerekli uyarıları yapıyor ve kurallara uymayanlara ceza kesiyor. Salı günü İçişleri Bakanlığı'nın Kovid 19 salgını ile daha etkin bir şekilde haftalık Tematik denetimleri kapsamında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden maske takmayan şahısların tespit edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda maske takmadığı tespit edilen A.U. isimli şahsa, bölgede uygulama yapan ekipler tarafından 900 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler Kovid 19'la mücadelenin başarılı olabilmesi için vatandaşları kurallara uymaya davet ediyorlar. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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