Kent geneline yeni dolmuş durakları konuldu
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Kent geneline yeni dolmuş durakları konuldu

25.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:15
Kent geneline yeni dolmuş durakları konuldu

Iğdır'da ulaşımın daha rahat ve güvenli sağlanabilmesi için kent geneline 48 adet dolmuş durağı konuldu.

Iğdır'da ulaşımın daha rahat ve güvenli sağlanabilmesi için kent geneline 48 adet dolmuş durağı konuldu.

Iğdır'da toplu taşımada ulaşımın daha rahat ve güvenli sağlanabilmesi amacıyla kent genelindeki bütün mahallelere dolmuş durağı konuldu. Dolmuş güzergahlarındaki ve ihtiyaç duyulan toplam 48 farklı noktaya yeni dolmuş durağı yapılarak montaj işlemleri tamamlandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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