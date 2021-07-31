Kent genelinde yabani ot temizliği başladı
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Kent genelinde yabani ot temizliği başladı

Kent genelinde yabani ot temizliği başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin birçok noktasında yabani ot temizliği çalışması başlattı.

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kentin birçok noktasında yabani ot temizliği çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen temizlik çalışmaları kapsamında şehir genelindeki kötü görüntü ve çevre kirliliğine yol açan birçok noktadaki yabani ot temizliği yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile görüntü kirliliğinin de önüne geçen ekipler, vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın park ve bahçelerde daha rahat vakit geçirmelerini sağlıyor. Çalışmalar kapsamında bütün mahallelerdeki açık

alanlar, boş arsalar ve yol kenarlarındaki yabani otları temizlenirken aynı zamanda cadde ve sokaklardaki kötü görüntüye neden olan çöpler de temizlendi. - BİLECİK

Kent genelinde yabani ot temizliği başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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