Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor (3)
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
17.05.2020 12:33 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:35
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: AA