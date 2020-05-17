Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor (2) Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde İstanbul'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kaynak: AA