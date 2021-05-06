Kent genelinde kurallara riayet ediliyor

Güney Marmara'da yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik ile Eskişehir ve Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.

Güney Marmara'da yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik ile Eskişehir ve Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.

Eskişehir

Eskişehir'in normal zamanlarda en yoğun yerlerinden İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Kentte belirlenen uygulama noktalarında görevli ekipler kontroller gerçekleştirdi.

Bilecik

Bilecik'te tam kapanmadan muaf olup iş yerlerine gitmek isteyenlerin araçları ve işçi servislerinden dolayı sabah saatlerinde kentin ana arterlerinden Tevfikbey ve Dedeoğlu Caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda kısmi yoğunluk meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan banka şubelerinin önünde bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sıra bekledikleri görüldü.

Tam kapanmadan muaf olan işyerlerinin faaliyetlerine devam ederken kent genelinde kurallara büyük oranda riayet edildiği gözlendi.

Kent merkezinin birçok noktasında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, vatandaşların izin belgelerini kontrol etmeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever