Kent genelinde kurallara riayet ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kent genelinde kurallara riayet ediliyor

Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Güney Marmara'da yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik ile Eskişehir ve Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.

Güney Marmara'da yer alan Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik ile Eskişehir ve Kütahya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.

Eskişehir

Eskişehir'in normal zamanlarda en yoğun yerlerinden İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Kentte belirlenen uygulama noktalarında görevli ekipler kontroller gerçekleştirdi.

Bilecik

Bilecik'te tam kapanmadan muaf olup iş yerlerine gitmek isteyenlerin araçları ve işçi servislerinden dolayı sabah saatlerinde kentin ana arterlerinden Tevfikbey ve Dedeoğlu Caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda kısmi yoğunluk meydana geldi.

Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan banka şubelerinin önünde bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sıra bekledikleri görüldü.

Tam kapanmadan muaf olan işyerlerinin faaliyetlerine devam ederken kent genelinde kurallara büyük oranda riayet edildiği gözlendi.

Kent merkezinin birçok noktasında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, vatandaşların izin belgelerini kontrol etmeye devam ediyor.

Kent genelinde kurallara riayet ediliyor
Kent genelinde kurallara riayet ediliyor
Kent genelinde kurallara riayet ediliyor
Kent genelinde kurallara riayet ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
4 şehir arasında sanayi dayanışması! İmzalar atıldı
Meteoroloji uyardı! Türkiye bugün sağanak yağışa teslim
Meteoroloji uyardı! Türkiye bugün sağanak yağışa teslim
Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı
Sağlık çalışanı maskesiz alışverişe gitti, takmamakta diretince ortaya ilginç görüntüler çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Demet Akalın Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Diego Gomes Gökhan Töre Yılmaz Vural Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kent genelinde kurallara riayet ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 11:18:02. #1.14#

title