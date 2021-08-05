Kent Bostanları'nda lavantalar hasat edildi

Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları'nda çeşit denemesi amaçlı yetiştirilen lavantaların bu yılki hasadı tamamlandı.

Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları'nda çeşit denemesi amaçlı yetiştirilen lavantaların bu yılki hasadı tamamlandı. Toplanan lavantalardan distilasyon sonrası yağ ve hidrosol elde edilecek.

Nilüfer Belediyesi'nin çiftçilere alternatif ürün yetiştirebilmeleri amacıyla denemeler yaptığı Küçük Ölçekli Kent Bostanları'nda, 20'yi aşkın tıbbi aromatik bitkinin denemeleri yapılıyor. Bu bitkilerden biri olan ve yapılan çalışmalar sonucu bölge şartlarına uygunluğu tespit edilen Lavandula intermedia cinsi lavantalar, bu yıl da hasat edildi. Özenle toplanan lavantaların distilasyonu yapılarak, lavanta yağı ve hidrosolü elde edilecek.

Lavanta yağının tıp ve kozmetik alanında kullanıldığına dikkat çeken Nilüfer Belediyesi Çevre ve Kırsal Alan Koordinatörü Arca Atay, Nilüfer Belediyesi'nin, çiftçilerin alternatif ürün yetiştirmelerine olanak sağlamak için 2016 yılından bu yana Kent Bostanları'nda lavanta denemeleri yaptığını belirtti.

Yapılan çalışmalar sonunda lavantanın, bölge şartlarında kolaylıkla yetiştirilebileceğini gördüklerini ifade eden Atay, Karacaoba'da 15 dönümlük arazide lavanta ekimi yaptıklarını söyledi. NİLKOOP aracılığıyla Karacaoba ve Fadıllı mahallelerinde toplam 60 dönüm arazi üzerine angustifolia ve intermedia cinsi lavanta dikimi yapmayı hedeflediklerini dile getiren Arca Atay, "Tıbbi aromatik bitkiler dünya genelinde yükselen bir değer haline geldi. Bu bitkilerin başında da lavanta geliyor. Yapılan araştırmalar sonucunda lavantanın ruh, beden ve zihin üzerindeki olumlu etkileri olduğunu belirtiliyor. Geçen yıl Karacaoba Mahallemizde 15 dönüm lavanta ekimi yaptık. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Amacımız, çiftçilerimize nitelikli, ekonomik getirisi yüksek alternatif ürünlerin bölgemizde yetiştirilebildiğini göstermek ve onları bu yönde teşvik etmek" diye konuştu. Atay, geçen yıl elde edilen lavanta yağı ve hidrosolünden de, düzenlenen atölyelerde merhem, krem, yağ, sabun yapıldığını sözlerine ekledi. Arca Atay, Nilüfer Belediyesi olarak almayı tasarladıkları distilasyon makinesiyle de, lavanta başta olmak üzere tıbbi aromatik bitki üretimi yapan çiftçilere distilasyon sürecinde destek olacaklarını, çıkarılacak yağ ve hidrosolün pazarlanmasında yardımcı olacaklarını söyledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı