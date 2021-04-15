Kent, bayramda 6 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak
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Kent, bayramda 6 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Kent, bayramda 6 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

Mondelez International Türkiye'nin markası Kent Ramazan Bayramı'nda 6 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak.

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Mondelez International Türkiye'nin markası Kent Ramazan Bayramı'nda 6 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kent, Ramazan Bayramı için planladığı üretimini tamamladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Toplam net hasılatımızın yüzde 20'sini hediyelik ve ikramlık şeker kategorisi oluşturuyor. Bu bayram dönemi için de Gebze'deki üretim tesisimizde 11 bin tonluk üretim gerçekleştirdik. Bununla birlikte özellikle belirtmek isterim ki istihdamın her zamankinden daha da önem kazandığı bu günlerde, Türkiye genelinde kasaba pazarları da dahil olmak üzere, 35 bin satış noktasında bayram şekeri dağıtmaya ve bayram döneminde 6 bin 500 kişiye ek istihdam sağlamaya devam ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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