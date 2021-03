kennyS Alliance Valorant kadrosuna dahil olabilir

CS: GO tarihinin efsanevi AWP oyuncularından biri olan Kenny 'kennyS' Schrub hakkında bazı iddialar ortaya atıldı. Sosyal medyada çıkan söylentilere göre kennyS Valorant'a geçiyor. İddialara göre kennyS Alliance Valorant kadrosuna katılabilir. Yaklaşık 8 yıldır profesyonel anlamda CS: GO oynayan başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde G2 Esports CS: GO aktif kadrosundan çıkarılarak yedeğe çekilmişti.

İlk iddia bir espor haber sitesinde editörlük yapan tarafından ortaya atıldı. Halo tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kennyS'in Alliance takımı ile antrenmanlara çıktığı ve deneme sürecinde olduğu iddia edildi.

Bu paylaşımın ve söylentilerin ardından kennyS içerisinde Valorant ajanı olan Jett'in bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Tüm bu paylaşımların ardından tarafından bu iddialara yalanlama paylaşımı geldi. Paylaşıma göre kennyS CS: GO kariyerine devam edecek ve olaylar sadece Alliance tarafından yürütülen bir PR çalışmasından ibaret.

Son olarak Alliance takımı genel menajeri , neL'in yaptığı paylaşımın altında kennyS'i takıma katmak için gerekli yatırımı yapacağını ve hamle yapmak üzere olduklarını söyledi.

Bütün iddiaların ve söylentilerin üzerine kennyS'ten bir açıklama yapması bekleniyor. kennyS Alliance kulubü Valorant kadrosuna dahil olur mu hep birlikte bekleyip göreceğiz. Yakın zamanda netleşmesi beklenen konu tüm FPS camiasını heyecanlandırmış durumda.

Kaynak: Playerbros