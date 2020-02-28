Kenny Tete'den Panathinaikos'a Şık Gol
Kasım 2016'da UEFA Avrupa Ligi D grubu maçında Ajax, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos ile oynadı. Maçı 2-0 kazanan AFC Ajax'ta 50. dakikada takımının 2. golünü atan Hollandalı sağ bek Kenny Tete'nin golünü Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
28.02.2020 14:21 | Son Güncelleme: 28.02.2020 14:22
Kasım 2016'da UEFA Avrupa Ligi D grubu maçında Ajax, Yunanistan deplasmanında Panathinaikos ile oynadı. Maçı 2-0 kazanan AFC Ajax'ta 50. dakikada takımının 2. golünü atan Hollandalı sağ bek Kenny Tete'nin golünü Dugout farkıyla sizler için hazırladık.
Kaynak: Dugout
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