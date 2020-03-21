Kenny Rogers kimdir? Kenny Rogers kaç yaşında, nereli?
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Kenny Rogers kimdir? Kenny Rogers kaç yaşında, nereli?

Amerikalı şarkıcı Kenny Rogers, 81 yaşında hayatını kaybetti. Amerikan country müziğin efsane isimlerinden olan Rogers, üç kez üst üste Grammy Ödülü kazandı. 1970 ve 1980'li yıllarda müzik listelerinde zirvede yer aldı. Peki, Kenny Rogers kimdir? Kenny Rogers neden öldü? İşte, detaylar...

21.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:12
Kenny Rogers kimdir? Kenny Rogers kaç yaşında, nereli?

Kenny Rogers, Lady şarkısı en çok sevilenler arasında olsa da şarkıları, Amerika başta olmak üzere dünya çapında takip ediliyor. Şarkılarının yanı sıra oyuncu kimliği ile de ön plana çıkıyor. 1958 yılından bu yana kesintisiz müzik yapıyordu.Grammy dışında pek çok ödül aldı. Yaptığı albümer 100 milyon üzerinde satış elde etti. Kenny Rogers hayatı haberimizde.

KENNY ROGERS KİMDİR?

Kenneth Ray "Kenny" Rogers, 21 Ağustos 1938 tarihinde Houston, Teksas, ABD'de dünyaya geldi. Amerikalı country ve country pop şarkıcısı, müzik yazarı ve aktör olarak tanınan sanatçı, 1958 yılından beri müzik çalışmalarını sürdürüyor. 1977 yılından itibaren, başta Grammy olmak üzere birçok defa müzik ödüllerine layık görüdü. Grammy dışında aldığı bazı müzik ödülleri; Academy of Country Music, Country Music Association, American Music ve CMT Music ödülleridir. The Gambler", "Lucile" ve "Coward of the Country gibi şarkıları en popüler olanları.

ALBÜMLERİ 100 MİLYONDAN FAZLA SATTI

Kenny Rogers günümüze kadar toplam 65 albüm çıkarttı ve albümleri bugüne kadar 100 milyondan fazla satışa ulaştı. Böylelikle tüm zamanların albümleri en çok satan sanatçıları sıralamasında 8. sırada yer aldı. Country müziğin babası Rogers, beş kez evlendi ve 5 çocuğu bulunuyor.

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