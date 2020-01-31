Kennedy Caddesinde meydana gelen 3 araçlı kazada 6 kişi yaralandı

31.01.2020 02:23 | Son Güncelleme: 31.01.2020 02:28

Fatih Kennedy Caddesinde meydana gelen 3 araçlı trafik kazasında 6 kişi yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlardan birinde sıkışan kadın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi 45 dakika kapalı kaldı.



Kaza saat 00.45'te Fatih İlçesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 LN 5638, 06 EFU 51 plakalı otomobil ve hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil zincirleme trafik kazası yaptı.



Kaza nedeniyle bir hafif ticari araç devrilirken diğer bir otomobil de belediyenin Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi park alanındaki bisikletlerin üstüne çıktı. 6 kişinin yaralandığı kazada ise 2 kişi araçta sıkıştı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Hafif ticari araç içinde sıkışan bir kadında itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri yapılan yaralıları ambulans ile çevredeki çeşitli hastanelere kaldırdı.



Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan Kennedy Caddesi, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Meydana gelen zincirleme kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA