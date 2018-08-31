Kenger sakızı fiyat artışında dolar ile yarışıyor

Kenger bitkisinden kök kısmından elde edilen kenger sakızı, fiyat artışında dolarla yarışıyor

SİVAS - Kenger bitkisinden kök kısmından elde edilen kenger sakızı, fiyat artışında dolarla yarışıyor.

Sivas ve Malatya çevresinde halk tarafından kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızı, fiyat artışı ile dolarla yarışır hale geldi. Kenger sakızının kilogram fiyatı geçen yıl 600 lira civarında iken bu yılki fiyatı bin lirayı buldu. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması ve kış aylarının kurak geçmesinden dolayı fiyatının bu yıl geçen yıla oranla arttığı ifade ediliyor. Sivas'ta kenger satışı yapan esnaflardan Mustafa Kömsöken ise kengerdeki fiyat artışının bu şekilde devam etmesi durumunda gelecek yıl fiyatının bin 200 lira ile bin 500 lira aralığında olacağını söyledi.

"1 sakız 1 ay tüketilebilir"

Mustafa Kömseken, Kenger sakızının bir ay boyunca çiğnene bileceğini ifade edip,"Kenger sakızı ağırlıkla Sivas ve Malatya bölgesinde toplanıyor. Toplaması, sarma olayının zor olması, dağlık bölgelerde yetişmesi ve toplayanın az olmasından dolayı fiyatı yüksek. Geçen yıl kilogram fiyatı 600 TL civarındayken bu yıl kilogram fiyatı bin liraya kadar çıktı. Diş sağlığı, çene sağlığı ve mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Yüz felci geçirenlere şifalıdır ve özellikle yüz kırışıklığını önler. Kenger sakızı günlük ortalama yarım saat çiğnendiği zaman 1 ay tüketilebilir"dedi.

Tane ile satılıyor

Kenger sakızının fiyatının pahalı olmasından dolayı tane ile satıldığı belirten Kömseken, tane fiyatının ise 2 lira ile 5 lira arasında değiştiğini söyledi. Kömsöken, "Bu sakızın tane fiyatı ise 2 lira, 3 lira ve 5 lira aralığında değişiyor. Kenger sakızındaki bu kadar fiyat artışının nedenlerinden biri ise bu yılın kurak geçmesi ve yağışların olmamasıdır. Kenger sakızımız adeta fiyat artışında dolar ile yarışıyor. Kenger sakızımın gelecek yıl fiyatı belki bin 200 veya bin 500 lirayı bulabilir" dedi.

Uzun yılladır gurbetçi olarak İngiltere'de yaşayan Sivaslı Cahit Çetinbaş ise memleketine her geldiğinde yurt ışındaki arkadaşlarına kenger sakızı götürdüğünü ve tadının yurt dışındaki sakızlardan farklı olduğu için arkadaşlarının sevdiğini söyledi.