Kenger Bitkisinden Elde Edilen Sakızın Kilosu Bin Lira Olunca Taneyle Satılmaya Başlandı

Sivas ve Malatya çevresinde kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızı, kilogram fiyatı geçen yıl 600 lira civarındayken, bu yılki fiyatı bin lirayı buldu. Sakızın toplanmasının güç olması, toplayan kişi sayısının az olması ve kış aylarının kurak geçmesinden dolayı fiyatının bu yıl geçen yıla oranla arttığı ifade ediliyor.

KİLOSU BİN LİRA OLAN SAKIZ GELECEK SENE DAHA DA ARTACAK

Sivas'ta kenger satışı yapan esnaflardan Mustafa Kömsöken ise fiyat artışının bu şekilde devam etmesi durumunda gelecek yıl fiyatının bin 200 lira ile bin 500 lira aralığında olacağını söyledi.

TOPLAMASI ZOR OLDUĞU İÇİN KİLOSU BİN LİRAYI BULDU

Mustafa Kömseken kenger sakızının bir ay boyunca çiğnenebileceğini ifade ederek, "Kenger sakızı ağırlıkla Sivas ve Malatya bölgesinde toplanıyor. Toplaması, sarma olayının zor olması, dağlık bölgelerde yetişmesi ve toplayanın az olmasından dolayı fiyatı yüksek. Geçen yıl kilogram fiyatı 600 TL civarındayken bu yıl kilogram fiyatı bin liraya kadar çıktı.

BİR SAKIZ BİR AYDA TÜKETİLEBİLİR

Diş sağlığı, çene sağlığı ve mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Yüz felci geçirenlere şifalıdır ve özellikle yüz kırışıklığını önler. Kenger sakızı günlük ortalama yarım saat çiğnendiği zaman 1 ay tüketilebilir" dedi.

TANE İLE SATILIYOR

Kenger sakızının pahalı olmasından dolayı tane ile satıldığını belirten Kömseken, tane fiyatının ise 2 lira ile 5 lira arasında değiştiğini söyledi. Kömsöken, "Bu sakızın tane fiyatı ise 2 lira, 3 lira ve 5 lira aralığında değişiyor. Kenger sakızındaki bu kadar fiyat artışının nedenlerinden biri ise bu yılın kurak geçmesi ve yağışların olmamasıdır. Kenger sakızının gelecek yıl fiyatı belki bin 200 veya bin 500 lirayı bulabilir" diye konuştu.

Uzun yılladır gurbetçi olarak İngiltere'de yaşayan Sivaslı Cahit Çetinbaş ise memleketine her geldiğinde yurt dışındaki arkadaşlarına kenger sakızı götürdüğünü ve tadı yurt dışındaki sakızlardan farklı olduğu için arkadaşlarının sevdiğini söyledi.