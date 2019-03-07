AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Kenevir ülkemizde çok uzun yıllardır yasaklanmış ve ötelenmiş ama ülkemizin gelişimi açısından baktığımızda tekstilden, otomotive, ilaç sanayisinden kağıt üretimine kadar değerlendirebilecek çok önemli bir ürün. Bugün kenevirle yeniden barışıyoruz, yeniden tanışıyoruz." dedi.

Karaaslan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun IPARD 2 Programı 5. Başvuru Çağrı Dönemi 250 milyon avroluk hibe programı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kalkınmanın yerelden başlayacağına işaret etti.

Yerelde kalkınma hamlesinin bazı sac ayaklarının eksik olması durumunda bunu genel kalkınma hamlesiyle taçlandıramayacaklarını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bunun için yerel kalkınmayı çok önemsiyoruz. Aslında bugün şehirlerimizde şikayet ettiğimiz, bizi mutsuz ettiğini dile getirdiğimiz ya da şehirlere göçle artan çarpık şehirleşmenin, yerelde olacak kalkınma hamlesiyle azalacağına inanıyoruz. Tarımsal üretim hayatımızın vazgeçilmezidir. Eğer burada bir sıkıntı yaşanırsa diğer bütün teknolojik imkanların ikinci sıraya düşeceğini, belki de hiçbir anlam ifade etmeyeceğini biliyoruz. O nedenle tarımsal üretime sahip çıkmalıyız. Sözde değil, özde sahip çıkmak için bu tip desteklerin yereldeki kalkınmanın huzuruna sunulması çok önemlidir."

Karaaslan, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Elbette ekilip biçilen tarladan bir ürün almak ve o ürünün bir ailenin geçimini sağlaması en temelde ihtiyaç duyulandır fakat bir ülkenin kalkınmasına yönelik bu hamlenin gerçekleşebilmesi için bundan ötesi lazım bize. O da katma değeri yüksek ürün üretimi ile ancak olabilir. Bugün hem yeni yatırımlara hem de mevcut yatırımların modernizasyonuna gerek var. Uluslararası standartların da ötesine geçecek bu modernizasyon için IPARD desteklere ihtiyaç var. Biz sanayi diyoruz, onu tamamen çevreden ve tarımdan bağımsız nitelendiriyoruz çoğu zaman. İnanın bana yanlış yapıyoruz. Aslında tarımla, tarım sanayisiyle katma değeri yüksek bir ürüne dönüşeceği sanayi hamlesiyle hem tarımımızı hem de sanayimizi gerçekleştirmek mümkün."

Çiftçiyi her yönden desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Karaaslan, şunları kaydetti:

"2002 yılında tarımsal milli gelir 32 milyar lira, bugün geldiğimiz noktada 190 milyar liraya çıktı. Yıllık tarımsal destek 2002 yılında 1,8 milyar liraydı, bugün 16 milyar lira. Hakikaten sadece rakamlarla ifade edemediğimiz bu gelişme hamlesini bugün bütün yurtta görmeyi hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'u ziyaretinde, Samsun'un kenevir üretimi konusunda Türkiye'de pilot il olması gerektiğini ifade ederek üzerimize önemli bir misyon yükledi. Kenevir ülkemizde çok uzun yıllardır yasaklanmış ve ötelenmiş ama ülkemizin gelişimi açısından baktığımızda tekstilden, otomotive, ilaç sanayisinden kağıt üretimine kadar değerlendirebilecek çok önemli bir ürün. Bugün kenevirle yeniden barışıyoruz, yeniden tanışıyoruz. Bu anlamda şehrimizin pilot il olması çok çok önemlidir."

Samsun Valisi Osman Kaymak da tarımsal kalkınmanın endüstri ve sanayinin motoru olması gerektiğini belirterek, bunun için verilen desteklerin en iyi şekilde değerlendirilmesini istedi.

Toplantıya Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun Koordinatörü Bülent Turan, Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri, üreticiler ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA