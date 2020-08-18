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Kenevirin boyu 4 metreye ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla 'Türkiye'nin kenevir üretim merkezi' olarak belirlenen Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kenevirler hasat için gün sayıyor.

Kenevirin boyu 4 metreye ulaştı
18.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 18.08.2020 09:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla 'Türkiye'nin kenevir üretim merkezi' olarak belirlenen Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kenevirler hasat için gün sayıyor.

Türkiye'de ruhsatlı kenevir ekimi yapılan yerlerden birisi olan Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bitkinin boyu 4 metreye ulaştı. Geçen sene 428 dönüm alanda yapılan kenevir üretimi, bu yıl bin 500 dönüme çıktı. Tekstil sektöründen ilaç sanayisine kadar bir çok farklı alanda kullanılan kenevir hasat için gün sayıyor. Mart ayında ekimi yapılan kenevirlerin eylül ayında hasadı yapılıyor.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, kenevir ekiminin bu yıl geçen seneye göre üçe katlandığı ifade ederek, "Vezirköprü'de kenevir ekibi uzun yıllardır yapılıyor. Eskiden kenevirin tohumundan ve lifinden faydalanıyordu. Urgan ipi yapılıyordu. 1980 yıllara kadar Vezirköprü ilçesinde kenevir ekimi sadece Narlısaray Mahallesi'nde 7 bin dönüm arazide ekiliyordu. 80'li yıllarda naylon ipe dönüldü ve kenevir ekimi hükumet politikası oldu. Kenevirin yasaklanmasından sonra kenevir ekimi azaldı. Cumhurbaşkanımızın Vezirköprüyü merkez olarak göstermesinden sonra kenevir ekimine tekrar başlandı. 2019 yılında 428 dönüm arazide kenevir ekimi yapılırken, 2020 yılında bin 500 dönüm arazide kenevir ekimi gerçekleşti. Kenevirin ilçemize, ülkemize çok büyük katkısı olacağından dolayı en kısa zamanda endüstrinin Vezirköprü ilçemize kurulmasını talep ediyoruz. Eskiden gölde ıslatılıyordu, sonrasında soyuluyordu. Şimdi artık makineleşti. Ekimi makineyle yapılıyor, soyumu makineyle yapılıyor. Eskisi gibi değil daha kolaylaştı. İleri ki yıllarda bu ekim alanın daha fazla artacağına inanıyorum. Bu işin endüstrisinin Vezirköprü'de olmasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Tarım Bakanımızdan talep ediyoruz" dedi.

Boyları 4 metreyi bulan kenevir tarlaları havadan görüntülendi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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